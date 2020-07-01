前高雄市長韓國瑜在今年3月期間，曾拋出「香港村」構想，吸引香港人來移民，歡迎香港居民到高雄long stay、置產移居、投資、創業等。而國民黨高市長補選參選人李眉蓁也表態，有意延續韓國瑜提出的香港村概念。對此，高市府前新聞局長鄭照新今(1日)在政論節目中則說，香港村有在實際進行中，但因遭罷免，所以當然中斷了。

鄭照新今在《94要客訴》節目中被問及「香港村」，他則是說，當初香港村並不是一廂情願地做法，接觸對象是香港政治朋友、民主派朋友，他們對於這樣的概念也不排斥，也有這樣需求，甚至認為以距離來講，高雄比台北離香港還要近的多，甚至說最極端例子，就算每天買機票或是一周來回一次，都會比在香港買房子便宜，這是年輕人的迴響，因此他認為做這件情要拋開藍綠，「我們是應該要敞開大門，讓更多香港朋友可以來」。

鄭照新進一步說明，韓市府時期香港村有在實際進行中，找了三塊土地，分別是衛武營、ikea等，有做些評估，但那時候沒有公布，是因為會影響地價波動，但實際上評估後是有可能性，但卡到一些關鍵，像是接軌香港教育體制等等問題。

另外，鄭照新說，陳其邁提到要撐香港，相信他們過去行政院制訂一些未推出的友善香港環境等，是否有更具體方案，期待陳其邁利用他的脈絡，督促行政院提早提出具體可行方案，因為若中央沒放鬆法規，坦白講地方政府是會卡住的。

鄭照新更說，過去香港村的確找了幾塊地，但現在坦白講市長被罷免了，當然就中斷了，要看接下來市府執行意願。

(中時電子報)