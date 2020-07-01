國泰金控1日舉辦「國泰服務生態圈夥伴日」，國泰金控總經理李長庚語重心長指出，新冠肺炎疫情台灣相對控制得宜，「是幸也是不幸。」他表示，「不夠痛，轉型的決心就不夠強」。

李長庚指出，這麼說並不是在期待台灣疫情更嚴重。而是從1997年金融風暴的經驗來看，韓國因為經濟受到很大衝擊、非常痛，所以之後金融體系的整頓非常快且徹底、發展很好，新加坡也是，發展也很快速，我們希望台灣不要那麼痛，但是要記取過去的經驗，讓台灣不必付這麼大代價下，能做對的選擇，加速金融整併，讓整個產業加速上軌道。

李長庚舉例，1997年東南亞金融風暴時，東南亞每一家銀行都受傷慘重，當時的中國工商銀行甚至和兆豐銀規模差不多，但20年發展下來，這些國家的銀行都發展快速，甚至星展銀（DBS）一家銀行獲利就超過台灣所有銀行的獲利，這代表懂得善用機會的人才能有好的發展。

李長庚指出，曾有一位數位轉型專家講過，很多人都想做數位轉型，但最後都是「局部勝利、全局慘敗」，表示轉型的目標和架構不清楚時，你以為你成功了，但整個大格局上沒有對焦，沒有洞見整個新狀態，只有幾個專案成功就自滿了。所以一定要與合作夥伴一起來檢視所有的環節，才能創造更好的體驗和效益，生態圈愈大，環節檢視就比較不容易失敗，如果物聯網是萬物相連，生態圈相互穿連，夥伴彼此檢視督促，就更能避免錯誤發生。

李長庚指出，國泰金控不只在台灣有發展生態圈，在東南亞也有，在柬埔寨、越南與當地的電商都有合作，也在提供產險、貸款服務，就像與易遊網合作的模式，希望透過台灣、海外據點累積經驗，為客戶創造更好的價值。

國泰金控首發舉辦「國泰服務生態圈夥伴日」，邀請台灣之星、易遊網、蝦皮購物、遠創智慧夥伴，透過論壇分享近一年雙方如何透過數位數據技術合作，推出許多創新產品與服務，同時也提出市場觀察洞見並大聊經驗談！國泰金控也喊出「CaaS國泰即服務」（Cathay as a Service）為核心的服務生態圈。

(工商 )