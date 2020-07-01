台中購物節開跑，交通局規劃購物節公車廣告宣傳，上路趴趴走大力催買氣。（台中市交通局提供／陳淑芬台中傳真）

2020台中購物節1日開跑，台中市府交通局在台中火車站、轉運中心設置宣傳海報看板，公車場站與車內LED跑馬燈也發布訊息大力催買氣。交通局長葉昭甫表示，台中、台北及高雄市公車業者已陸續將公車外型換上購物節主視覺廣告，吸引外縣市民眾來購物，活絡後疫情經濟。

第2屆台中購物節最大獎總價近千萬「蛋黃區精品小豪宅」、壓軸現金100萬元、近70萬元汽車、電動機車及現金10萬等多樣好禮，總價值超過2000萬元，活動期間由7月1日至8月31日。台中市府交通局在台中火車站外手扶梯及轉運中心設置宣傳海報；公車業者場站與車內LED跑馬燈、網站及FB專頁發布相關訊息，行銷帶動購物潮。

葉昭甫表示，台中公車業者積極參與購物節活動，搭配雙十公車免費，提醒搭公車市民隨時用手機登錄或參與線上購物；此外，台中、台北、高雄市公車業者也將轄內公車外型換上購物節主視覺廣告，所經公車路線都能成為戶外宣傳的曝光點，吸引外縣市民眾揪團到台中購物。

交通局呼籲，市民搭車行經轉運站大廳，就能看到購物節宣傳看板，在公車站及車內LED跑馬燈訊息，以及公車候車亭也都能看到相關宣傳物，鼓勵全市一起參與，只要消費就有機會抽中千萬精品豪宅、汽車、獎金等大獎。

此外，台中市環保局寶之林廢棄家具再生中心去年創下666件銷售佳績，今年推出「消費滿額贈」，此外，為感謝全體醫護體系人員在防疫期間的辛勤付出，只要憑證件正本，即享全館再生家具7折優惠，為醫護人員加油打氣。

(中時 )