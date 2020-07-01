基隆市消防局設計防火宣導魔術卡，宣導逃生與裝設住警器重要性。（許家寧攝）

濃煙模型屋模擬火場煙囪效應，提醒民眾逃生重要性。（許家寧攝）

台北錢櫃KTV大火造成嚴重死傷，基隆市消防局災害管理科員陳偉建，轉換跑道前為流浪教師的他，發揮美術專長設計出有趣、好玩的「無限循環」防火宣導魔術卡，巧手打造出濃煙模型屋，模擬火場煙囪效應，以另類方式延續教育理念。

今年39歲的陳偉建，畢業於台南師範學院美術系，不想再當流浪教師，11年前花了4個月苦讀考上消防警察，雖然從事辛苦的外勤工作，但他沒放棄繪畫興趣，不論是宣導海報、各式T恤，都出自他的創意，更設計可愛的卡通獅子「平安獅」局徽，備受好評。

陳偉建表示，傳統宣導文宣很無聊，希望加深民眾印象，他今年初以無限循環摺頁形式的抗震主題魔術卡，讓民眾感到相當新奇，這次再推出2.0版「火災不留情，預防要先行」，提醒民眾面對火災，先關門阻絕濃煙，並開窗讓空氣流通待救。

消防局長陳龍輝指出，基隆上半年70多件火警中，住宅火災就佔50件，統計國內火災多達9成死於濃煙，宣導民眾面對火災時，記住3不1關門原則，不躲浴室、不往樓上逃生、不浪費時間找毛巾摀鼻，以及關門待救，若是小火盡快向外、向下逃生。

陳龍輝也提醒民眾裝設「住宅用火災警報器」，增加火災反應時間，市府補助5樓以下無消防設備住宅，每戶免費裝設1顆，3年來已裝設2萬8500多顆，去年有19件因裝設住警器，順利阻止災害擴大，今年將優先為獨居長者與低收入戶裝設，達成弱勢百分百裝設目標。

(中時 )