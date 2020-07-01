蔡世能等人在延平北路6段一間汽車修理廠2樓成立大日本帝國委員會。（民眾提供／李文正台北傳真）

大日本帝國委員會主席蔡世能等人以重建政府為名，在網路以徵收國家主權稅、拍賣總統府，向支持者收取會費，2014年以來吸金500多萬，士林地檢署上月17日指揮調查局搜索大日本帝國委員會未在延平北路6段的辦公處所，檢察官複訊依詐欺罪嫌諭知蔡世能6萬元交保、行動部蔡副執行長3萬交保、劉姓成員1萬交保，其他5人限制住居。

蔡等人主張，台灣是被中華民國佔領，而根據日內瓦公約，被佔領國的人民不需要納稅、服兵役、支付醫療費用，如果認同此觀念的支持者繳納入會費2000元，每年繳納200元會費，6年多以來共有500多名會員，其中有會員投資總督府，蔡承諾，大日本帝國政府重建成功，將會連本帶利贖回民眾的投資，吸金500多萬。

蔡等人以台灣是大日本帝國的領土，日本戰敗後遭中華民國佔領，但不影響蔡等人國籍。蔡更以早在日據時代，祖先就有編列戶籍，他們仍具有大日本帝國國籍，但實際上，蔡等人並沒有日本籍，遭人檢舉以認購總督府的股權詐騙投資。

士林地檢署上月17日到延平北路6段一間修車廠的2樓，搜索大日本帝國委員會辦公室、蔡世能住所等3處，拘提蔡到案，而蔡的黃姓妻子、擔任保護國合作部，以及其他幹部共8人到案說明，訊後依詐欺罪分別諭知限制住居1萬、3萬元以及6萬元不等交保。

(中時 )