經濟部訂定的振興三倍券即將開跑，不排除矯正機關監所內的收容人，法務部矯正署已經在全國各監所進行領取意願調查造冊，如果收容人都同意由監所機關代領，矯正署將先由各監所消費合作社墊付約6000萬元，代領後發放給收容人使用。

矯正署編審吳軒毅表示，矯正署已經從6月24日將「法務部矯正署所屬矯正機關收容人振興三倍券管理辦法」發函各監所據以辦理，等到收容人意願調查完畢後，彙整符合意願及資格的收容人領用名冊，上傳到經濟部「證號維護系統」，一旦上傳後，收容人的親友將無法在監所外代領，並在7月10日回傳確定領用的名冊資料。

同時，因三倍券是「以一換三」，吳軒毅指出，由監所消費合作社在7月13到17日先代墊款項，匯入經濟部指定的銀行專戶，等7月20到24日完成提領作業，再扣除合作社代墊的1000元，收容人可以領到2000元三倍券，可以在監所合作社使用購買除了菸品外的優惠價格套餐式商品，也可以轉交給親友在監所外使用。

(中時 )