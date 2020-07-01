何如芸當人妻後淡出演藝圈，直到去年終於復出拍八點檔，何如芸精湛演技，讓觀眾看了又愛又恨，其實何如芸過去就曾演過多部戲劇，她還曾參與瓊瑤劇，隨著何如芸29年前拍《鬼丈夫》的劇照曝光，她也透露曾被喊「是妖精來的」，何如芸也得意直呼：「我就是妖精！怎樣！」。

何如芸22歲時就演出瓊瑤劇《鬼丈夫》。（圖／取材自熱點劇場Hotspot! Youtube）

何如芸曾演出瓊瑤劇《梅花三弄之二鬼丈夫》，她在劇中飾演侍婢小佩，何如芸不只以此戲嶄露頭角，隨著該戲在大陸一再重播，也讓她在大陸小有名氣，何如芸就在臉書分享，她過去到上海訪友時，還曾被認出「妳...妳是那個小珮！」

何如芸接著被問「妳怎麼可能那麼年輕？妳拍這部戲時是童星嗎？」對方還直呼：「妳們台灣女人都是妖精來的！」讓何如芸樂得直呼：「嘿嘿！我就是妖精！怎樣！」，也讓她自嘲：「我完全記錯重點，可見我有多爽！」

其實何如芸當年拍《鬼丈夫》時，她才22歲，隨著她演該戲的片段被翻出，何如芸也感性說：「感謝瓊瑤阿姨！給我最深刻的第一次，這個影響甚至到今天還存在！真是凡走過必留下痕跡」。

(中時電子報)