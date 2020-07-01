針對美國將4家大陸官方媒體列為「外國使團」，大陸正式宣布採取反制行動，外交部發言人趙立堅宣布，《美聯社》(AP)、《美國國際合眾社》(UPI)、美國《哥倫比亞廣播公司》(CBS)、美國《全國公共廣播電台》(NPR)等4家媒體，即日起向中方申報在中國大陸境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

據《環球時報》報導，大陸外交部發言人趙立堅今日在記者會上表示，近年來美國政府對中國大陸媒體駐美機構和人員的正常新聞報導活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國大陸媒體的歧視和政治打壓。

他說，2020年2月18日，美方將新華社、《中國日報》美國發行公司、《中國國際電視台》(CGTN)、《中國國際廣播電台》、《人民日報》海外版美國總代理（海天發展有限公司）5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」。中方已於3月18日對等要求《美國之音》、《紐約時報》、《華爾街日報》、《時代週刊》、《華盛頓郵報》5家美國媒體駐華機構向外交部新聞司申報在中國大陸境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

趙立堅指出，6月22日，美方再次宣佈將《中央電視台》(CCTV)、《人民日報》、《環球時報》和《中國新聞社》4家中國大陸媒體增加列管為「外國使團」。作為對美方上述行動的反制，中方宣佈，要求美國《聯合通訊社》(AP)、美國《國際合眾社》(UPI)、美國《哥倫比亞廣播公司》(CBS)、美國《全國公共廣播電台》(NPR)，自即日起7日內向中方申報在中國大陸境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

趙立堅強調，中方上述措施完全是對美方無理打壓中國大陸媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當防衛。美方有關做法是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害大陸媒體的聲譽和形象，嚴重影響大陸媒體在美正常運作，嚴重干擾中美正常人文交流，暴露其自我標榜的所謂「新聞自由」的虛偽性。中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對大陸媒體的政治打壓和無理限制。

(中時電子報)