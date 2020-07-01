勤業眾信（Deloitte）會計師事務所今（1）日舉辦「勤業眾信線上稅務論壇－Economy遇上COVID-19旋風，企業如何安全迫降？」，在新冠肺炎疫情影響下，全球企業瘋搶現金，檢視集團資金水位及海內外資金配置情形已成首要課題。

勤業眾信建議，台商可從「資金管理、資金運用及資金流動」三面向，評估更有效率之資金活化控管方式。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張瑞峰表示，在疫情衝擊下，企業短期內要多關注各國政府紓困方案及減稅降費措施、研擬節流方案減少不必要稅費成本以保留更多資金。

另外，企業也要評估今年盈餘發放政策對現金與稅費支出之影響，若決定保留盈餘不分配，則應檢視是否能適用未分配盈餘實質投資減除、研發投抵、5G智慧機械等減稅、財政部因應新冠肺炎的未分配盈餘處理措施等，把握現金流。

張瑞峰也建議，企業可考慮成立集團現金池，提升集團內資金運用效率，但除現金池帳戶外，同時應關注資金池衍生的利息收支移轉訂價議題。

若企業考慮將海外資金匯回，張瑞峰分析，主要方式大概有盈餘分配、減資、重組等，各種方式稅負效果大不同，企業可針對境外投資狀況模擬分析有利方式，同時因應即將生效的CFC條款。

企業若有新投資布局或供應鏈重組計畫，張瑞峰建議，企業應分析資金流動、稅務，還有全球CRS施行情況。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師廖家琪則指出，中國大陸採取高度外匯管制，過去台商於進行投資架構或交易流程籌畫過程中，常面臨資金進出大陸的高度不確定性問題，目前中國大陸外匯之匯出入操作安排已下放至各地銀行審查及執行，台商可多關注外匯管理政策發展與銀行實踐法案程度。

(工商 )