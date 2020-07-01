泰山旗下茶飲品牌「茶攤一條街」繼今年3月攜手「珍煮丹」聯名推出「黑糖鮮奶茶」後，今（1）再宣布搶攻盛夏飲料市場，推出兩支冷藏茶飲新品，包括首次攜手藝人丫頭投資的手搖新品牌「不要對我尖叫」，聯手推出人氣「桂花紅茶」；還有日前合作過的手搖飲品牌「圓石」，再度以復刻系列推出經典「復刻鮮奶茶」。

泰山行銷副總雷松清表示，「茶攤一條街」是這幾年泰山變革創新的代表性品牌之一，不僅帶動跨界聯名的風潮，目前產品線更已跨足許多品類，包括奶茶、紅茶及顆粒果茶等，未來期待與更多品牌合作，滿足消費者24小時隨時都能喝到手搖飲的需求。

針對此次兩大新品，據泰山介紹，「不要對我尖叫」是由藝人丫頭詹子晴投資的IG爆紅網美飲料店，品牌風格主打文青、網美，從2017開幕至今就討論不斷，除了明星加持外，每支產品都「內外兼具」，有絕美漸層，而招牌「花」系列產品更是主打真材實料茶香、花香完美搭配，贏得消費者支持。

看好該品牌優勢，泰山「茶攤一條街」此次與「不要對我尖叫」初次合作，以門市熱賣的「桂花」系列發想推出「桂花紅茶」，強調以真實茶葉、桂花熬煮，帶出淡雅適中的香氣，口感清甜。

此外，泰山「茶攤一條街」受歡迎的「店家學長」圓石，以復刻系列聞名，先前雙方聯手推出雙Q復刻紅茶就很受歡迎，加上奶茶是台灣消費者熱愛的飲品，此次雙方再度聯手，便選定「復刻鮮奶茶」作為新品開發。

泰山表示，該款「復刻鮮奶茶」原料下重本，不僅直接使用圓石於店面製作復刻紅茶的茶葉熬煮，還原散發決明子香氣的古早味紅茶，並搭配50％以上的乳含量，添加鮮奶讓口感更滑順。

(工商 )