韓星魯敏宇。(取自IG)

日本女星綾瀨遙外型甜美，還擁有F奶深藏不露的傲人上圍，讓她事業與感情備受矚目，2014年才因為拍攝電影《萬能鑑定士Q：蒙娜麗莎之瞳》與松坂桃李傳出緋聞。然而現在日媒又拋出震撼彈，指綾瀨遙與韓國男星魯敏宇戀愛中，引發熱議。

現年35歲的綾瀨遙被爆與曾演出人氣韓劇《我的女友是九尾狐》的34歲男配角魯敏宇，因為經由朋友介紹認識，目前已低調交往2年了，消息一出引發各界熱議。不過綾瀨遙經紀公司對此否認到底，強調與魯敏宇只是朋友，沒有其他關係。

而魯敏宇母親也對此緋聞一頭霧水，她向媒體回應：「突然問我我也很困惑，但是私生活不應該由我來說。」

據日本週刊報導，綾瀨遙演出日劇在韓國有播出，因此她在當地知名度也不低，同時也因為朋友介紹，認識了在日本積極發展的魯敏宇。魯敏宇2016年10月開始服兵役2年，兩人是在退伍之後正式交往。

(中時電子報)