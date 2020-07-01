大昌證券監察人黃炳嘉與數名股東向大昌證券董事長抗議。（王揚傑攝）

大昌證券監察人黃炳嘉不滿日前查帳時因拒簽保密切結，遭公司拒絕提供帳務資料，甚至傳出將解除監察人職務，今（1）日下午趁大昌證券在板橋總公司舉行臨時股東會時，率數名股東到場抗議，痛批公司淪為董事長莊輝耀的家族企業。大昌證券則於稍晚發布新聞稿表示，絕大多數股東無法認同監察人黃炳嘉，屢散佈不符事實言論與詆毀公司及董事長，已於臨時會中通過監察人黃炳嘉解任案。

黃炳嘉控訴，大昌證券董事長莊輝耀透過關係阻礙監察人查帳，甚至要解除監察人職務，卻任用無經歷的兒子擔任公司的董事長、總經理，所有監察人不能查帳、董事不能講話，這家公司到底在幹什麼？是不是有弊端不敢讓外界知道？希望檢調單位主動調查。

大昌證券在新聞稿中聲明，另名監察人陳佳沁於今日下午2時30分準時召開股東臨時會，已達公司已發行股份總數64.39％出席，出席股數支持解任監察人黃炳嘉職務達97.33％，足證絕大多數股東對監察人黃炳嘉無法茍同，並相信董事長絕無黃指述行為，也呼籲黃勿再詆毀公司商譽或董事長名譽。

(中時 )