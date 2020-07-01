貼紙哥黃建豪臉書。

貼紙哥黃建豪臉書，幸福川河面上滿是垃圾。

韓國瑜在6月遭到高雄市民罷免後，高雄市長一職由楊明州代理，而楊曾說過，韓國瑜過去所強調的「路平、燈亮、水溝通」都是例行應做的事情，但貼紙哥黃建豪卻在臉書上貼出昨晚幸福川的照片，怒批「難道高雄沒市長了嗎？」

貼紙哥在臉書上貼出四張他在幸福川旁拍設的照片，只見水道飄滿垃圾、樹葉、殘渣，甚至還載浮載沉著一袋廢棄物，完全沒有過去清潔、乾淨的水面，讓他忍不住怒轟「高雄沒市長了嗎？民進黨黃文益議員怎麼不出來說說？」難道是「熟悉的味道最對味嗎？」

這篇貼文引來網友討論，紛紛表示「民進黨議員。跑去躲起來了嗎？」、「大家幫忙分享圖片到黃文益臉書」、「說到底這就是他們熟悉又喜愛的味道」、「目前沒啦，因為被他們罷免啦」、「諷刺的光復法，高雄人自作自受」、「夭壽！最近高雄有下雨嗎」、「下不下雨也無所謂，之前韓總執政時，下雨河川有髒污也是被說」、「這麼髒也無感，的確回到過去了。」

高市環保局表示，近日溝渠隊進行愛河垃圾打撈作業時，發現河面出現死魚及油汙，昨日共清除死魚屍220公斤、垃圾650公斤及處理油汙的吸油棉片廢棄物200公斤，水利局並已啟動愛河及幸福川共30台曝氣機，增加水中溶氧。

高市府指出，死魚範圍大致分布在愛河中下游處，約在寶珠溝至五福橋點間，現場採集水樣分析，量測pH值6.86、水溫30.9℃、導電度10,030μS/cm、溶氧1.25 mg/L，研判是因近日偶有暴雨，愛河主流及幸福川橡皮壩等截流設施為防洪需求，停止截流，導致側溝箱涵垃圾油脂流入河面，加上天氣炎熱導致水中溶氧偏低，造成魚群死亡。

代理市長楊明州呼籲市民發揮公德心，勿在道路側溝任意傾倒廢油品，因愛河已於今年6月1日劃定為水汙染管制區並正式生效，只要有汙染水體行為，不論是個人或工廠均可依法裁處罰鍰最低3萬元，最高可達300萬元，請民眾確實遵守相關規定，以免受罰。

(中時電子報)