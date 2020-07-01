民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（左）1日下午出席台灣漫畫基地，參觀香港反送中運動周年圖像展。（張穎齊攝）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁1日下午出席台灣漫畫基地，參觀香港反送中運動周年圖像展。（張穎齊攝）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁1日下午出席台灣漫畫基地，參觀香港反送中運動周年圖像展，傳出對手國民黨李眉蓁背後是前高市長韓國瑜在下指導棋，陳未正面回應，但強調候選人應謙卑，對手應思考6月6日罷韓的意義，大家不喜歡回到過去及過去作法，而是希望市政重開機。

陳其邁表示，候選人在選舉期間，都應謙卑地跟選民交換意見，像他過去若做不好、努力不夠都會加強，也會謙卑地向幕僚學習，他的青年部主任只有23歲，對反送中及進步價值議題，都很有堅持，也是他學習的對象，所以不管是候選人還是幕僚，都應隨這次選舉有超越與成長。

陳說，再辛苦、再努力，都要謙卑傾聽人民意見，市民希望市政重開機，對手陣營應思考，6月6日罷韓投票結果所顯示的意義，不管是好是壞，只要能改進都應大膽改掉，有新的想法會比較好，大家不喜歡回到過去或又跟過去作法一樣，選民期待高雄有新市長、新做法。

李眉蓁與民眾黨均質疑，民進黨不應口頭救香港，應以行動支持《港澳條例》的提案與修法，陳回應，他當行政院副院長時，就是投入香港聲援活動的最高政府官員，無論是人道關懷行動專案、成立交流辦公室，他都實際主導、協調，在他離開行政院前也有特別去協商。

陳強調，香港人交流事務辦公室剛掛牌，如今競選高市長的他，希望未來高雄市府跟中央能一體合作，全力援助香港人的人道救援，並保障生命自由安全。

(中時 )