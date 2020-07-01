中研院院士曾永義。(李侑珊攝)

中研院院士曾永義《戲曲演進史》手稿捐贈儀式今(1)日於國家圖書館舉行。(李侑珊攝)

中央研究院院士曾永義以傳統戲曲研究聞名於世，並致力崑曲，更是當今華人社會當中，唯一能創作崑劇的文學家。他於今(1)日將中國戲曲研究大成著作《戲曲演進史》手稿捐贈給國家圖書館，國圖館長曾淑賢期盼，此舉能帶動社會重視名家手稿典藏工作與意義。

曾永義著作《戲曲演進史》手稿捐贈國圖儀式於今日舉行，世新大學校長吳永乾、《國語日報》社董事長蔣竹君及前文化部長洪孟啟等人皆出席。

曾永義是目前華人世界中，唯一能創作崑劇的作家，不論劇本架構，措辭韻腳，一派古色古香，極為考究，如同出自明清大家之手，本本精彩。

其著作《戲曲演進史》在文壇與戲曲領域皆具備崇高地位，該書規模宏大，內分「宋元明南曲戲文編」、「金元明北曲雜劇編」、「明清戲曲背景編」、「明清傳奇編」、「明清南雜劇編」、「近現代戲曲編」、「偶戲編」等10個部分，是中國戲曲研究之大成，其學術研究是繼清代國學大師王國維代表作《宋元戲曲史》後的新里程碑。

曾永義指出，當年他在台大中文系求學時，在那一個大師雲集的年代，包含已故台大中文系教授孔德成等人在內多名知名國學學者，重視平時寫作等學術訓練，「把我練就以後，30歲以後，能想寫什麼就寫什麼，用50年的時間，現在真正達到隨心所欲之境」，手稿就是在這樣的情況下完成。

至於完成《戲曲演進史》，曾永義則說，這本著作打通朝代隔閡，以戲劇劇種的形成來討論，不同劇種的鼎盛與衰落，以及每個劇種如何受到政治社會影響，再論戲舉理論與內涵，甚至歷朝歷代為何戲曲不受中國社會重視、戲曲理論再古代為何不發達，還有文人對戲曲的態度又是如何等面向。

曾淑賢指出，如今已是資訊時代，人們多已不用紙筆書寫，以後可能也不會再有任何手稿，所以就文化傳承和文化資產的保存上，名人名家手稿都應努力加以珍藏，近年國圖入藏之名家手稿已達 8 萬件，而曾永義饋贈著作手稿，作為文化表率，盼使社會各界更加重視和支持國圖名家手稿典藏工作。

(旺報 )