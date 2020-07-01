在美國總統川普被批冷處理俄羅斯向與塔里班武裝份子提供獎賞，攻擊駐阿富汗美軍之際，美國國務卿蓬佩奧6月30日與塔里班代表巴拉達爾進行視訊會議，呼籲對方遵守雙方簽署的承諾，包括不向美國人發動攻擊。

蓬佩奧表示，他向巴拉達爾施壓，要求塔里班遵守雙方簽署的承諾。他認同塔里班確實沒有攻擊城市和主要軍事基地，但認為各方需付出更多努力。塔里班發言人則指，雙方談及實施杜哈協議、外國部隊撤出阿富汗、釋放囚犯及減少衝突等。

阿富汗北部朱茲詹省政府發言人阿扎爾同日表示，塔里班成員當日向1個安全檢查站發動攻擊，安全部隊隨後反擊，打死35名武裝分子。安全部隊同晚派出戰機，空襲塔里班於當地的藏身處，炸死13名武裝分子。

至翌日凌晨，200多名塔里班武裝分子計劃對該省薩菲山地區的安全檢查站發動襲擊，安全部隊接到情報後對其發動空襲，17名武裝分子當場死亡；塔里班方面暫未回應事件。

(中時 )