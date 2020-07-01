林姓夫妻（左）的長男成為新竹市第45萬名人口，市長林智堅（右二）今天開著新車到府送上賀禮。（陳育賢攝）

林姓夫妻（左）的長男成為新竹市第45萬名人口，市長林智堅（中）今天開著新車到府送上賀禮。（陳育賢攝）

范雅茹開心的生先生展示這張「1160」號碼牌，她說，「1160」以後就是全家的幸運號碼。（陳育賢攝）

高出生率與高人口成長率的新竹市第45萬名寶寶正式報到！為了慶祝新竹市第45萬名人口，市府送出轎車大禮，幸運兒是媽媽范雅茹於6月29日下午3點49分21秒完成戶口登記的男嬰「冰冰」獲得，市長林智堅昨天親自開著這輛新車送到府祝賀。

新竹市第45萬人是家住香山區的林姓夫妻的長男，媽媽范雅茹開心的說，兒子是在6月14日上午出生的，當時還發生了地震，可能這就是幸運徵兆哦。

范雅茹說，原本她要做月子到7月14日才出關，之後再慢慢報戶口，但因要為兒子保險，才臨時於6月29日下午3點多到香山戶政事務所辦理，當天晚上8點左右就接到「自稱」是市府民政處副處長的電話。

因是手機撥打手機，對方問說「知不知道市府要送竹市第45萬名新生兒1份汽車大禮，而她就是幸運得主」，雖然她之前已在報紙、媒體獲知此訊息，但當下她還是愣了一下，心想會不會是詐騙電話，之後副處長再深入說明，她才確定自己跟寶寶就是幸運兒，當場跳下樓開心跟家人分享喜悅。

民政處長倪冠勛表示，第45萬幸運寶寶「冰冰」爸媽的愛情故事，是因爸爸送冰塊到媽媽工作餐廳才展開，他們因此把第1胎取名為冰冰。「冰冰」爸媽都是新竹在地人，兩人都未滿30歲，是對年輕爸媽，媽媽范雅茹還開心表示，她跟先生已有共識，不管男女，她們要生6個小孩啦。

倪冠勛說，市府是以在戶政事務所抽的「號碼牌」為準，在電腦登入時產生第45萬名人口時，該號碼就是得獎號碼。范雅茹也開心展示這張「1160」號碼牌，她說，這機率也太低了吧，這張號碼牌將成為林家的傳家之寶，「1160」更是往後的全家的幸運號碼。

市長林智堅今天中午特別與進益摃丸董事長葉聰敏一起駕駛「幸福號」Honda轎車到范雅茹家中，後行李則擺滿摃丸、尿布、奶瓶，讓爸媽又驚又喜，除了汽車大獎外，進益摃丸還要免費請「冰冰」吃摃丸，一路招待到45歲。

(中時 )