反擊了！不滿台中火力電廠2號機重啟遭罰鍰與起訴董事長，台電工會今召開會員大會，授權工會號召會員展現強力捍衛員工權益決心。工會表示，接下來因應夏季用電，中火3號機可能點火，如再有員工遭拘提或移送，將發動萬人前去包圍台中市政府，維護員工權益。

中火26日晚上重啟2號機，遭到台中市政府罰鍰並起移送董事長楊偉甫，這惹來員工同仇敵愾。因疫情延後到7月1日召開的台電工會會員大會，今天118位會員代表全力支持楊偉甫，並授權工會召集會員集會行動權力。

台電工會聲明指出，台中市府無視專業、泛政治化，為罰而罰的操作，已踐踏台電上下近3萬名員工的努力。為保障全體員工工作尊嚴，2萬7000個會員必團結一心，共同支持公司與董事長楊偉甫為保護台電所做的必要努力。任何政客出於自身利益目的欺侮台電及員工權益之行為，電力工會必出面強力捍衛，必要時將號召全體會員展現電力工會決心。

台電工會理事長丁作一表示，台電是執行國家政策，穩定供電，但卻遭台中市府恐嚇說要逮捕起訴員工，「這是孰可忍，孰不可忍」。

他說明，所謂必要時發動是看市府下一步動作。因應夏季用電需求，3號機可能也要啟動，屆時如市府對員工再有移送動作，68個分會將發動員工上街。他說以這次員工權益受損，加以員工加眷屬能量，上萬人參加沒有問題。

(中時 )