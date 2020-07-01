全台瘋三倍券，受疫情衝擊最深的免稅店業者亦廣發折價券響應，昇恆昌包括離島免稅店金門金湖廣場等在內，下載APP掃碼即可獲得精品、化妝品、伴手禮等逾60張折價券，可一次放大消費振興券30倍。

昇恆昌指出，疫後新生活來臨，「類出國」、「偽出國」等旅遊正夯，政府發放三倍振興券，暑假離島旅遊再加碼，為此7、8月推出放大振興券的折價券優惠方案，從國際時尚品牌、香水美妝保養品、3C電子產品、文創商品到特色伴手禮等，囊括吃喝玩樂，總價值放大30倍，約有逾9萬元折價優惠。

以金門最大的免稅商場昇恆昌金湖廣場為例，佔地9,000坪、6層樓，涵蓋國際精品、香水美妝保養品、菸酒、3C產品、文創商品及特色伴手禮等，其中香水與化妝品更祭出三重優惠，防曬、美白、底妝等單件先折200元，最多一人可折抵24件，香水、化妝品區凡消費滿5,000現抵300，最高滿3萬現折2700元。

至於萬眾矚目的國際精品、時尚名品、太陽眼鏡與手錶等，只要消費滿5000現抵300，滿兩萬折2千，滿四萬折4,200，最高滿10萬現省1萬2,000元，此外，昇恆昌珠寶全系列商品亦因應振興消費下殺85折，加碼現金折抵近七折。

(工商 )