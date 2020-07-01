國內金控龍頭國泰金控總經理李長庚1日參加「國泰服務生態圈夥伴日記者會」時指出，全球低利環境、新冠肺炎疫情加上數位轉型趨勢三大因素下，台灣金融業整併的時機點（Timing）已到！

李長庚指出，九七東南亞金融風暴後，韓國、新加坡因為經濟受衝擊大、所以發展快速，台灣因為影響沒那麼大、沒麼痛，發展相對牛步化，此次疫情也是，台灣雖沒受嚴重衝擊，但要記取過去的經驗，他強調，現在應做對的選擇，加速金融整併，讓整個產業加速上軌道。

國泰金控是否要扮演領頭羊？李長庚指出，大家都要努力。他指出，2、30年前他去日本考察他們的金融機構時，自己覺得可能不會太快整併，但十幾年來日本金融機構整併的速度與幅度超乎大家想像，「最起碼超乎我20年前看日本產業後的想像」。

李長庚問到日本的金融機構，為何他們能做到？他們回答：利率低到這個程度，沒錢賺啊！沒利潤下，何不整併、大家獲利更好、利潤更多，「我相信這個現象會在台灣產生」，現在同時面臨三大問題：一是低利問題、二是疫情問題、數位轉型問題，現在已到了這個時機點。

李長庚指出，日本、歐洲進入零利率、負利率已很長時間，零利率已是「新常態」，包括美國聯準會也說2024年前會維持目前的貨幣政策，所以低利率會維持很長一段時間，金融機構要有一個覺悟就是在零利率時代如何生存？如何把服務做好、為股東創造價值，國泰金控也不斷研究如果利率真的變負的，如何確保經營體質還是穩健、強健。

對於7月1日保險新制上路所帶來的衝擊，李長庚倒是正面看待。李長庚指出，在新制要求下，保險定價上會走向健康的發展、產業也才能長長久久的發展。短期間雖因利率調整，保費會有所調整，難免保費收入會有所衝擊，但保險是財務最基層的需求，也是剛性需求，一段時間後相信會恢復正常。

李長庚同樣舉日本的日子，日本利率比台灣低、保費定價比台灣更高，但保險還是很多人在買，從今天這個點來看，當然保險價差會很明顯，但3個月後來看，會回歸需求面、慢慢會恢復正常，對整個產業長期健康發展是很正面，短期影響難免，相信主管機關評估過對長期健康發展相當有助益，支持主管機關的政策。

李長庚認為，基本上利率往下走，儲蓄險商品吸引力降低，所以大家會回過頭檢視保障夠不夠，趁這個機會把個人、家庭相關保障補足很好的機會。

(工商 )