板信商業銀行董事長劉炳輝遭起訴，明知妻子廖美雲利用人頭帳戶購買子公司板信資產管理公司土地，並向自家銀行貸款1.6億，卻在財報中隱匿，歷審將劉男判刑3年半，他不服提上訴，最高法院駁回確定、劉須入獄，已通知檢方啟動防逃機制。

檢方起訴指控，劉炳輝是板信商業銀行的負責人，其妻廖美雲是三輝建設公司負責人及板信銀行董事；廖女利用人頭出面以1億7967萬多價格購買北市松山區精華地段的6筆土地，並向板信銀行申請貸款。

2009年12月11日劉主持板信銀行常務董事會議時，讓妻子迅速順利貸得1億6160萬元，並在隔年編製板信銀行及其子公司合併財務報表、財務報告時，隱匿妻子購地及貸款的重大交易，並公告且向主管機關申報。

新北地院將劉男判刑3年6月，他否認犯罪、檢主張量刑過輕，都提起上訴；高院認為劉炳輝明知妻子購地及貸款均為重大交易，竟加以隱匿，致板信銀行財報不實，使投資大眾無法藉以取得正確資訊，將他判刑3年半，劉提上訴被駁回。

(中時 )