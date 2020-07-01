香港國安法生效，德國外交部長馬斯(Heiko Maas)今天表示，香港局勢將會影響中歐關係。

路透報導，馬斯向德國公共媒體ZDF表示：「當地發生的狀況極度令人憂心，因我們認為香港的自治正逐漸遭到削弱。」他補充說：「最終，中國與歐盟的關係將受到影響。」

(中時 )