德外長稱香港局勢將影響中歐關係 17:052020/07/01 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國外交部長馬斯（圖左）表示，香港局勢將會影響中歐關係。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港國安法生效，德國外交部長馬斯(Heiko Maas)今天表示，香港局勢將會影響中歐關係。 路透報導，馬斯向德國公共媒體ZDF表示：「當地發生的狀況極度令人憂心，因我們認為香港的自治正逐漸遭到削弱。」他補充說：「最終，中國與歐盟的關係將受到影響。」 (中時 ) #影響 #香港局勢 #中歐關係 #馬斯 #外長 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞馬遜收購自動駕駛公司 馬斯克：貝佐斯只會抄 12:072020/06/29 財經 《經濟》疫情影響 景氣連3亮黃藍燈 15:062020/06/29 財經 川普敗選也沒有用 德外長：德美關係難以挽回 15:242020/06/29 國際 溫布頓不怕明年沒保險 今年獲42億理賠 18:042020/06/29 體育 《國際產業》特斯拉Q2打平超緊迫 馬斯克要員工「全力以赴」 11:082020/06/30 財經 基本工資審議會第三季召開 勞團：應制度性調漲 13:482020/06/30 生活 北市推友善香港專案 官網成立「港澳專區」 15:562020/06/30 政治 37歲人妻戀小鮮肉 批老公一事無成被網譏：她只是想被操！ 18:452020/06/30 社會 新冠肺炎衝擊！打工族時數劇減 單月少逾5千元 11:172020/07/01 生活 港版國安法通過 還敢去香港嗎？林飛帆這樣說… 14:282020/07/01 政治 國際熱門新聞 6機師空姐「睡一起」 影片曝光…公司火大全開除 - 國際 陸將反擊！《環時》總編預告：北京將對美駐華媒體祭限制令 - 國際 海王星天空會下「鑽石雨」 科學家找到原理 - 國際 絕望？共和黨人透露：川普民調若無改善可能退選 - 國際 31人中標！新郎染疫「硬辦婚禮」隔天病逝 遺體居然直接火化 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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