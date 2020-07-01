位於台南六甲區的菁埔埤抽水站，建造於1930年代。（本報資料照片）

荒廢近50年的台南六甲區菁埔埤抽水站，與嘉南大圳同一年開工，今年正好滿百周年，市府文資處爭取文化部經費進行修復抽水機組，預計月底完工，到時將由市長黃偉哲親自啟動抽水機組的運轉，重現抽水場景。

位於菁埔埤旁，靠近台鐵軌道的菁埔埤抽水站，是嘉南大圳灌溉系統的一環，是日據時期建造的「菁埔埤揚水場」抽水站，有1930年代從瑞士進口的發動機與抽水機組，大大的飛輪與曲軸非常有特色。隨著曾文水庫於1973年為烏山頭水庫挹注水源後，菁埔埤抽水站約於1970年廢站。

文資處多年前整理嘉南大圳相關史料時，發現隱身於菁埔埤畔的抽水站及抽水機組，內部機械零件保存還算良好，經專家學者評估後有恢復運轉的可能，爭取文化部再造歷史現場計畫經費，委託南台科技大學進行修復，投入108萬元經過，預計7月底可修復完工。

文資處長林喬彬表示，菁埔埤抽水站為六甲地區早期農業灌溉用水的主要供給來源，內部現機組自日據時期保存至今，修復後是少數具有動態展示功能的舊式抽水機組。

多年來文資處致力研究、發掘與傳承水圳記憶，希望能將「水圳」轉化為生動的地方特色，抽水站機組的修復，也讓大家見證百年埤塘水圳文化的風華再現。

(中時 )