船主原本有意將廢棄客船改造為景觀餐廳。（王文吉攝）

廢棄客船佔用道路，警方將依法開罰1200至2400元。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市梧棲區八德路1段重劃區空地長年放置1艘廢棄客船，船主原本有意打造為主題餐廳，但當地人煙罕至，多年來無法付諸實行。船主昨雇請吊車將廢棄客船吊掛至路邊暫放，準備拆解報廢，警方也接獲民眾檢舉，認定船隻佔用道路，將開罰1200至2400元。

接了解，這艘大型客船原本接受包船，載送遊客往訪離島，停駛後，停靠在台中港內，9年前遭港務公司要求駛離，船主於是雇請吊車吊掛上岸，放置在梧棲區八德路1段重劃區空地。地方人士表示，當地重劃後陸續推出建案，地主也有意開發，日前要求船主拖離報廢客船。

大型吊車昨吊掛廢棄客船，暫放八德路1段路邊擇日解體。警方認定船隻佔用道路，違反道交條例「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨害交通物，清水分局除責令行為人即時停止並消除障礙外，也將處行為人或其雇主新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰。

(中時 )