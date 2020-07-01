亞洲多國逐漸解封下，製造業PMI已從4月低點反彈，雖多數國家離進入50擴張領域仍有一段路要走，但股市往往在數據處於底部起漲，投資人可留意亞股投資機會。

日盛亞洲機會基金經理人鄭慧文表示，跌深的價值股在亞洲市場的反彈幅度不如歐美，主因美元走強的情況下，亞幣承壓，因而進一步壓抑相對應市場的股價表現，但隨美國經濟重啟，投資人對於美元的避險需求亦隨之降低，一旦亞幣走出疲弱走勢，亞股相對歐美市場而言，具備更多落後補漲空間。

(工商 )