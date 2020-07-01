亞洲各國製造業PMI從4月低點反彈 可留意亞股投資機會 17:132020/07/01 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲多國逐漸解封下，製造業PMI已從4月低點反彈，雖多數國家離進入50擴張領域仍有一段路要走，但股市往往在數據處於底部起漲，投資人可留意亞股投資機會。 日盛亞洲機會基金經理人鄭慧文表示，跌深的價值股在亞洲市場的反彈幅度不如歐美，主因美元走強的情況下，亞幣承壓，因而進一步壓抑相對應市場的股價表現，但隨美國經濟重啟，投資人對於美元的避險需求亦隨之降低，一旦亞幣走出疲弱走勢，亞股相對歐美市場而言，具備更多落後補漲空間。 (工商 ) #亞洲 #亞股 #製造業 #PMI #點反彈 也許您會感興趣 財經熱門新聞 華為慘遭祭旗…陸半導體掰了老美！ 日企驚爆大啖肥單 - 財經 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 有大戶暴賺60億！驚洩7支明牌 散戶押對了？ - 財經 看死華為！陸手機狂搶市 聯發科出手是福是禍？ - 財經 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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