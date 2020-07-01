新冠疫情爆發之初，國光生技已投入新冠疫苗開發行列，國光子公司安特羅生技(6564)宣布已啟動與國衛院合作共同開發DNA疫苗，此DNA疫苗在動物試驗結果中，已發現可誘發產生良好的專一性抗體與中和病毒抗體效價，且可促使免疫反應趨向Th1免疫反應，減少產生有害反應風險。

安特羅生技表示，在面對新興疫情爆發或新冠病毒變異之狀況，DNA疫苗具有可快速生產、短時間大量提供的特性，將可迅速成為救急選項。安特羅也將同步結合目前開發中的抗原快篩試劑，面對疫情威脅，疫苗加快篩將可成為防疫最佳利器。

新冠肺炎疫情全球擴散，快速傳播的特性讓各地區感染案例激增，六月底全球感染人數已突破千萬，至今許多地區仍陸續爆發疫情、確診案例不斷增加，反映全球疫情尚未受到控制，各國都在期待疫苗問世。

安特羅生技已啟動與國衛院之共同開發計畫，未來將結合國衛院現有良好的平台技術與安特羅生技在臨床試驗執行上的豐富經驗，配合國光生技高品質的製程開發及量產能量，期望可加速該疫苗研發的時程。

有鑑各國經濟解封，防疫檢測需求持續增加，安特羅先前也與國防醫學院預醫所、國衛院完成新冠病毒快篩試劑技術授權，啟動此快篩試劑初步試產及最佳化程序，待完成測試後，將申請台灣專案製造許可及美國、歐盟等認證。

(工商 )