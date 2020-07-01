振興三倍券自7月1日起開放紙本預購或電子票證、行動支付、信用卡綁定。悠遊卡公司表示，敬老卡、愛心卡持有人，或是台北市高中職學生，台北市政府與悠遊卡公司還有額外加碼，加上中央政府補助，最高皆可享受「嗶三千、領三千」的絕佳優惠，選擇悠遊卡或悠遊付作為三倍券的支付工具，最高可享100％的回饋。

搭配振興三倍券，消費者無論選擇悠遊卡或悠遊付登錄，累積消費滿新台幣3,000元、且8天無退貨後，除了中央政府補助的2,000元外，至少都還有6％以上的回饋；前10萬名登錄悠遊卡並達成消費門檻者可回饋200元，其中前2萬名加碼回饋100元，最高回饋300元；悠遊付回饋更澎湃，前2萬名享300元回饋，其中前1萬名加碼200元，最高可回饋500元。

悠遊卡公司也配合市府「敬老愛心領振興，獨享一千加碼金」，全台北市55萬張的敬老卡、愛心卡加碼1,000元回饋金；至於台北市高中職學生設定以數位學生證領取振興三倍券，7月15日起消費滿3,000元，就可在領取中央補助同時，同時領取500元台北市政府加碼金，之後下載悠遊付並綁定數位學生證，悠遊卡公司即會再加碼儲值500元至悠遊付中，相加後也是加碼1,000元。

悠遊卡公司表示，選擇悠遊卡/悠遊付領取振興三倍券好處多多，首先消費時不受面額限制，最適合小額消費使用，也能免除店家找錢的麻煩，交通支出也可累計消費，且收到的回饋金沒有使用期限，消費彈性最佳。 領取回饋金的方式也很簡便，若使用悠遊卡，消費滿額、符合資格後會主動簡訊通知，消費者只要到超商靠卡即可將回饋金加值至悠遊卡中，悠遊付則會在第8天直接將回饋金儲值進悠遊付帳戶，並主動以APP推播，消費者可在第一時間看到回饋金入帳。

(工商 )