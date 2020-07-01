前幾個月一直謠傳 Google 將會在 Android 系統中加入一款類似蘋果（Apple）系統的 AirDrop 功能。如今，終於獲得 Google 官方證實，正式名稱將訂為「Nearby Sharing」。據了解，Google表示他們正在對 Nearby Sharing 功能進行最新的beta測試。且計劃在未來推出時，能讓此功能支援 Android 6+ 的設備以及平台。

換句話說，只要是符合作業系統版本，就能跨 Android 手機以及品牌來分享內容。且先前也發現 Chrome OS 的 Canary 版本中也出現了 Nearby Sharing 功能，也就是說 Google 有意讓這項功能也可支援 Chromebook。

說到 Nearby Sharine，不少 iPhone 一定會第一時間聯想到 AirDrop 功能。AirDrop 能適用於 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 之間快速分享檔案或其他內容。在開啟藍牙、Wi-Fi 功能的前提下，使用者可以決定是否只向聯絡人或是所有人開放 AirDrop 功能，也可選擇關閉 AirDrop。即便手機沒有連網，也可使用 AirDrop 來分享，在國外出遊的時候，同行好友要分享手機中的照片或是連結，都相當好用，且傳輸速度十分快。

或許是因為了解到 AirDrop 因為可向所有人開放，在多國都曾傳出有心人利用這項功能傳送污穢照片給其他 AirDrop 未關閉用戶的騷擾事件。據了解，Google 開發中的 Nearby Sharing 無法傳送檔案給陌生人。要使用這項功能，使用者必須在手機中開啟，且將設備設定成「可見」狀態，才能被其他 Android 設備找得到。且當有人傳送給你檔案時，也需要手動按下接收才能收取（AirDrop 也是，但是在接收之前已經可看到照片縮圖）。

除了 Google 研發的 Nearby Sharing 功能外，三星也在 Galaxy S20 系列中推出了功能類似的 Quick Sharing 功能，操作原理跟 Nearby Sharing 很接近，但是僅限於三星手機間可使用。無獨有偶，小米、vivo 以及 OPPO 也組成互傳聯盟，要讓此三品牌的手機間能一鍵快速分享內容；華為則也有自家的 Huawei Share，且不僅可應用於手機之間，也可用於華為手機與 MateBook 筆電分享。可以見得，跨裝置快速分享檔案、照片等需求，是很明顯的消費者需求。

不過在 Android 手機廠商以及 Google 都積極研發類似蘋果 AirDrop 功能之際，事實上蘋果 AirDrop 已更往前走了一步。在 iPhone 11 系列中蘋果內建了全新的 U1 超寬頻晶片，能讓 AirDrop 傳送有指向性，傳送更準確；這項技術也被用於 CarKey 車鑰匙的應用，能讓你將 iPhone 變成車鑰匙，在 U1 晶片加持下，iPhone 甚至是放在口袋裡不用拿出來，也可以用來開啟支援 CayKey 功能的汽車。這一點，不知道Google什麼看法呢？

(科技)