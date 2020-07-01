喬扮藥腳的警員，敬業的在雙臂貼上紋身貼紙。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

毒品案黃姓主嫌因車禍成為身障者，仍坐輪椅販毒。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警方1日上午9時許在新化區逮獲黃姓販毒藥頭，在其住處查獲135包K它命咖啡包，令人驚訝的是黃嫌身障坐輪椅，竟為求謀生鋌而走險。警喬裝藥腳，在雙臂貼紋身貼紙上門按鈴，騙得開門，落網的他懊悔的稱「知道遲早有這一天」。

青春專案上路首日，台南市警方立刻有販毒績效，台南市警5分局1日上午9時許在新化區逮獲販賣毒咖啡包的黃嫌，在其住處查獲135包咖啡包。販毒的嫌犯卻是1位身障者。

57歲黃姓男子因20多年前一起車禍，至今只能以輪椅代步，並領有殘障證明，他自稱為了治療身上病痛，曾食用毒品取代醫院藥物，又因長年無力謀生，2年前決定鋌而走險販賣K他命咖啡包。

身障的黃嫌全身無力又坐輪椅，行動不便仍販毒，他落網後打悲情牌，自稱因為申請不到中低收入戶與殘障津貼，只好轉賣毒品，靠朋友同情購買，賺點生活費，也有藥腳拿了毒品，不給錢就走，他也無可奈何。

警方偵辦這件毒品案時，發現黃嫌交易地點都在新化區公寓住處，因他不良於行，對買毒的藥腳把關很謹慎，為了取信對方，喬裝藥腳的警員特別在雙臂都貼上紋身貼紙，順利騙開大門，破獲案件。

黃嫌落網後，坦承販毒，強調是因為身障無力謀生，才會走上這條路，對遭警方依毒品危害防制條例移送台南地檢署，他無奈嘆稱「知道遲早有這一天」。

(中時 )