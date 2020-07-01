外交部長吳釗燮（中）1日宣布，我國將與非洲國家索馬利蘭共和國以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方代表處。會中，吳釗燮展示今年2月26日與來訪的索國穆雅辛外長共同簽署《中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書》的照片。（劉宗龍攝）

時力立委邱顯智今日受訪表示，台灣將與非洲國家索馬利蘭（Republic of Somaliland）互設辦事處，對此樂見其成。而在當前的國際困境下，哪怕是為人詬病的「金援外交」，也暫得視為必要之惡，但是政府仍有義務要向國人說明，台灣到底拿了什麼東西去換來這樣的外交成果。

外交部長吳釗燮今日下午召開記者會表示，台灣與索馬利蘭已於今年2月簽訂議定書，將互設代表處。台灣方將提供蔬果進口替代計畫、醫療保健等協助，而索馬利蘭的礦產漁業資源豐富，盼能提升雙方互利互惠。

邱顯智指出，台灣在駐非洲外交官的努力下，能夠走出去和索馬利蘭建立邦交是好事。此時台灣的國際空間急需努力，在全球化的時代，若走出不去，未來對國家及年輕人都是傷害。雖然索馬利蘭在國際上影響力有限，但正式的邦交國是不是要被國際認同？這不見得要劃上等號。

邱顯智說，因為國際因素，台灣外交的現實上，暫時無法和歐盟、美國等在國際有重大影響力的國家或國際組織建立正式邦交關係，而對於其他可以突破的地方，則是要想辦法多加努力。

邱顯智表示，邦交國少對台灣的國際宣傳不是好事，國際上的朋友當然是越多越好，但這次的建交，有許多國人擔心過去採用的「金援外交」政策再次發生。因此外交部有義務回應，實際要投注多少資源有多少？有無金援？總數是多少？相應的成效和評估要向國人提出報告，錢要花在刀口上。

(中時 )