花蓮屏風山驚傳墜谷！男跌落10公尺深溪谷 失去生命跡象 17:132020/07/01 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮屏風山驚傳墜谷！男跌落10公尺深溪谷 失去生命跡象 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣屏風山今(1)日，發生一起登山客摔落溪谷意外！一群5人登山隊攀登花蓮縣秀林鄉屏風山，其中一名登山客不小心摔落約10多公尺深的溪谷，當場失去呼吸心跳。警消獲報後已經派員前往急救，而事發詳細原因，仍有待警方調查。 (中時電子報) #屏風 #溪谷 #花蓮縣 #登山客 #摔落 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄連2震！07：27發生規模4.8地震 最大震度3級 07:402020/06/27 生活 雷雨彈狂炸！氣象局發布花東大雷雨訊息、5縣市大雨特報 15:152020/06/28 生活 花蓮首次鄉鎮長罷免 第一階段送出 15:022020/06/29 寶島 花蓮富里鄉長罷免案 送出提議書 04:102020/06/30 地方新聞 台中鑄鐵廠工人摔落機具 疑遭「攪拌」頭顱重創亡 10:522020/06/30 社會 警政署40名人事案發布 小聯盟分局長異動 16:072020/06/30 社會 登山客攀卓社大山失足墜深谷 出動直升機救援 16:562020/06/30 社會 花縣秀林鄉屏風山登山客跌落邊坡無生命跡象 16:362020/07/01 社會 社會熱門新聞 「自印」爺爺訃聞領互助金 時力廖郁賢：為何不能領？ - 社會 男副連長愛慕女連長 夜襲寢室壓上身舌頭伸進去... - 社會 恐怖女議員2／女議員盧很大 前男友「1句話」被逼吐出8萬8 - 社會 恐怖女議員4／祖父過世她自印訃聞向議會請款12萬 事後卻稱「我沒有爺爺」 - 社會 花縣秀林鄉屏風山登山客跌落邊坡無生命跡象 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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