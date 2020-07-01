花蓮縣屏風山今(1)日，發生一起登山客摔落溪谷意外！一群5人登山隊攀登花蓮縣秀林鄉屏風山，其中一名登山客不小心摔落約10多公尺深的溪谷，當場失去呼吸心跳。警消獲報後已經派員前往急救，而事發詳細原因，仍有待警方調查。

(中時電子報)