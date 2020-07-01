霧峰區第一座社區公共托育家園，1日在霧峰國小啟用，台中市長盧秀燕出席開幕儀式表示，預計在111年規劃到50座。（黃國峰攝）

霧峰區第一座社區公共托育家園，1日在霧峰國小啟用，台中市長盧秀燕視察公托家園環境與公托小朋友玩遊戲互動。（黃國峰攝）

台中市霧峰區首座社區公共托育家園，1日在霧峰國小開幕，台中市長盧秀燕出席開幕儀式表示，該公托不僅是霧峰首座，更是台中市第11座公托，市府預計在111年規劃到50座，讓年輕人「敢生、敢養」，減輕父母托育負擔。

開幕致詞，盧秀燕表示，她上任初期，全台中市僅有五座公托，在她的第一個任期之內，目標是達成公托、公幼倍增目標，目前已達成11座，預計在111年規劃到50座。

盧秀燕接著表示，公托公幼設立受到場地限制，因此市府以社區公共托育家園、公設民營托嬰中心等方式進行，但都以「平價托育」、「師資及場域符合政府標準」為原則，鼓勵年輕人敢生、敢養，最重要的就是多增加設施、提供更多的資源。

霧峰社區公共托育家園理事長許美娥引導參觀教室，指出霧峰國小長期致力於貓頭鷹生態環境保護，貓頭鷹更是嬰兒的守護神，因此以「貓頭鷹」意象打造托育家園，托育對象為，設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市者，每月收費1萬元。

(中時 )