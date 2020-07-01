嘉義長庚醫院1日舉行新、舊任院長交接典禮，縣長翁章梁（右五）出席觀禮。（張毓翎攝）

嘉義長庚醫院1日舉行新、舊任院長交接典禮，原任院長林志鴻升任林口長庚醫院副院長，新任院長一職由楊仁宗副院長接任，縣長翁章梁、縣衛生局代理局長趙紋華等人都出席觀禮；61歲的楊仁宗與翁章梁老家都在義竹鄉，是嘉義長庚第一位在地出生的院長。

新任院長楊仁宗是2001年嘉義長庚醫院開始營運後，第一批返鄉服務的醫師，自2008年起擔任外科部主任職務，除使嘉義長庚神經外科成為雲嘉地區唯一的神經外科專科訓練醫院外，亦帶領嘉義長庚外科部穩定成長，於2007年7月提升為副院長迄今。

楊仁宗iCT三叉神經痛手術近千例領先世界，腦中風研究連續2年獲國家新創獎，在今日的交接典禮上，他表示，嘉義長庚有今日的成績，絕對不是院長一人就能完成，他希望每位同仁把自己當作院長、副院長，一同為醫院未來發展來努力。

卸任院長林志鴻於2016年7月1日自林口長庚調任嘉義長庚擔任副院長，隔年7月1日接任院長一職，即將升任林口長庚副院長的他，致詞時感謝所有同仁的貢獻，近年到嘉義長庚看診的，40％為嘉義縣民，另外60％則來自其他縣市，這也代表對院方的肯定。

同時今日升任急診科醫師蕭政廷為嘉義長庚副院長，歷任急診科主任、一般醫學系主任、醫學教育委員會執行副主席，現任醫策會西醫師畢業後一般醫學訓練組委員的蕭政廷，也是國內醫學教育的領導者，參與海洋弧菌治療存活率全國第一。

(中時 )