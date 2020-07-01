香港國安法昨晚生效，總統府副祕書長李俊俋今天表示，不只香港人民，任何非香港居民也有可能觸法。過去他從沒去過香港，從政後更被對方禁止入境，而隨著港版國安法強行通過，更令人不敢前往。

李俊俋在臉書指出，香港國安法由於條文內容模糊，變相提供香港政府、中共駐港機構極大權力與空間玩弄法律。尤其此法第38條載明，不只香港人民，任何在香港境外的非香港居民，也有可能會被視為觸犯有關法例，民主、人權明顯遭受迫害。

他以今日首例被逮捕者為例，正是由於背包裡有香港獨立的旗幟，隨即遭港警依國安法逮捕。他認為，由此可見，中國大陸正透過這種「管到全世界」的立法，企圖營造寒蟬效應氛圍，而粗暴的立法過程，更打破原先對香港50年不變的承諾，毀壞香港人權、民主及自由。

面對香港局勢變遷，李俊俋表示，我們台灣今日也正式成立了「臺港服務交流辦公室」，以實際作為援助港人，並且繼續支持香港爭取民主自由與人權。文末也標註「在香港揮舞中華民國國旗是勾結境外勢力也違法」。

(中時 )