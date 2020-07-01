響應政府振興三倍券，知名咖啡連鎖店星巴克今（1）宣布，將於7月15日起至12月31日止推出「咖啡振興時光」活動，只要顧客持紙本振興三倍券消費，皆可在星巴克實體門市享有「全店9折」優惠，從咖啡、飲料、餐點、食品到咖啡用品等，全品項皆適用，這不僅是星巴克首度祭出全店折扣，且優惠時間一路到年底，回饋力度堪稱史無前例的大！

星巴克並指出，首三日7月15日～7月17日還有加碼優惠，持紙本振興三倍券到店單筆消費，再加贈全品項飲料好友分享優惠乙次；另，星禮程會員於7月20日至7月22日還有同慶活動，只要單筆消費滿千即可額外獲贈30顆星，尚未加入星禮程的會員也可把握機會，只要下載星巴克app後註冊登入，即可成為會員方便累積點數。

星巴克表示，振興三倍券已於7月1日起開放紙本與數位版本發放，顧客凡於7月1日至7月7日，至全台7-ELEVEN預購紙本振興三倍券，並完成預購繳費，即可額外獲贈「星巴克美式咖啡好友分享券」乙張。

星巴克也說，為響應政府防疫新生活運動，未來星巴克也將不定期舉辦加碼活動，配合星巴克免接觸app行動支付，讓顧客在防疫期間也能安心享受咖啡跟門市體驗。

(工商 )