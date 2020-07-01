今年上半年房市受疫情影響，房市旺季到5月才正式開跑，最新公告六都6月移轉棟數為1.97萬棟，分別年增3%且月增15%，以市場6月房市交易熱度與7月的工作天數推估，7月的買賣移轉棟數有機會持續攀升。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於買賣實際簽約到辦完移轉登記的時間，可能有1個月左右的落差，因此6月買賣移轉棟數大致反應4月中旬到5月的交易狀況，5月市場交易受到降息與疫情穩定帶動，遞延買盤回籠，因此6月的買賣移轉棟數呈現年與月雙增的回溫表現。

根據各地政局的資料顯示，台北市6月的移轉棟數為2286棟，月增8%但年減6%，新北市則是重新回到5000棟之上，6月移轉棟數5144棟，月增23%且年增3%，交易移轉棟數以板橋區、三重區、永和區、淡水區增加較多，板橋區主要受中古屋市場景氣回溫影響，而三重、永和、淡水區則分別因二重重劃區、永和仁愛公園及紅樹林生活圈周邊新成屋移轉棟數增加所致。

桃園市則為3836棟，月增21%且年增12%，台中市則是為3649棟，月增21%且年增1成，台南市則是6月移轉棟數1919棟，月增14%且年持平，高雄市交易量2940棟分別月減3%且年減4%。

曾敬德指出，在疫情回穩與低利等條件下，上半年旺季在5月才起跑，市場買盤逐漸回籠，接下來7月有較長的天數可以辦理過戶，預料移轉數據仍會持續反彈走高。

(時報資訊)