經營85度C的美食-KY（2723）今年營運受新冠肺炎疫情影響，但台灣市場相對持穩，上半年蛋糕銷售逆勢成長4％。對此，公司推出父親節系列造型主題蛋糕，配合16周年慶優惠，目標全檔期主題蛋糕銷售4萬顆、常態銷售蛋糕13萬顆，全檔期業績目標持平小增。

由於疫情接連衝擊中國大陸及美國2大市場，美食2020年首季歸屬母公司稅後淨利0.65億元，季減59.53％、年減79.33％，每股盈餘（EPS）0.36元，雙創5年半以來低點。1～5月自結合併營收76.1億元，年減20.94％，續處近6年同期低點。

美食表示，中國大陸門市最高曾有超過200家門市停業，目前僅剩6家仍停業、28家縮短營業時間。美國隨著城市開始陸續解封，多間門市已重新開業，目前僅剩少數門市仍停業，使5月營收已見低檔回升。

至於台灣方面，美食表示，上半年整體營收受疫情影響而年減9.5％，衰退幅度低於中國大陸及美國，其中蛋糕業績甚至逆勢成長4％，表現較麵包、飲品突出。推測是疫情使民眾改為在家聚會，配合接連推出造型、主題蛋糕，帶動蛋糕銷售成長。

因應父親節檔期到來，配合後疫情時代到來，美食今年推出「新生活運動、樂活老爸」主題蛋糕，包括8吋及6吋蛋糕各2款，目標銷售約4萬顆，加計常態銷售蛋糕13萬顆，目標較去年同期持平小增，全檔期業績持平去年同期。

此外，美食響應振興政策，提前自6月發放振興券，消費滿200元即贈200元折價券，目前已發出2000萬元，預計至年底將發出1億元。後續配合振興三倍券上路，亦將於7月27日起至8月9日祭出16周年慶優惠活動，看好可望挹注業績動能。

(時報資訊)