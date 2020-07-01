科文(又又)融公司今(1)日召開董事會通過新人事佈局，原執行長陳立恒轉任副董事長，並交棒由黃宛華接任執行長。且為積極推動文化與科技的整合，董事會中並通過包括投資智能藝文行銷平台、科技藝文場域、內容製作等三大投資案，期能改變藝文生態，並以科技創新創價與商業運轉模式，建構台灣文化科技業者共創共利的前瞻性展演平台。

科文(又又)融公司係國內首家以推動文化與科技整合為目標的科文(又又)融種子基金，去年底正式成立，由宏碁(2353)集團創辦人施振榮親自披掛上陣擔任董事長。科文(又又)融初期募集4000萬元資金展開運作，經過半年的籌畫，董事會今日通過三大投資案。

新任執行長黃宛華由資策會退休後，借重其在數位內容、數位典藏、文化科技、產業推動的專長，目前她也是文化科技發展聯盟執行長。

科文(又又)融公司表示，1日通過的投資案對台灣的文化藝術生態都有重大影響。其中投資智能藝文行銷平台的計畫主要是希望因應後疫情時代，透過平台對藝文界提供票務及會員管理服務，同時提供行銷協助，善用社群工具、數據分析與跨界策略行銷的新型態行銷平台，在藝文團體、劇場與觀眾之間的塑造新的共享生態。

至於投資沉浸式的藝文展演場域，除規畫在該場域投入建置大量的投影設備之外，並規畫建置8K顯示及5G設備，以建構一個結合視覺藝術與互動展演的場域，為台灣的文化內容與科技業者打造一個擁有最新展演科技與設備的舞台。

董事會也通過投資內容製作案，準備投入視覺藝術＋表演藝術的新內容製作，以文化科技創新藝文展演的生態及商業模式。

對於科文(又又)融的未來發展，施振榮充滿信心，並期待能為藝文生態帶來新的改變，雖然目前公司的資源有限，不過他正積極爭取更多文化部及企業界的支持，希望大家共襄盛舉，加速推動台灣文化與科技整合的速度，打造台灣文化科技體驗經濟。

(時報資訊)