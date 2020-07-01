瑞穗舞鶴茶農高肇昫說，受損茶樹枯掉就不再生長，須等它重新發芽，恢復至少需要半年；接下來就算有雨季，產量仍會減少。（羅亦晽攝）

農糧署東區分署長陳昌岑表示，茶農如果茶園損失達2成以上，可至鄉公所申請旱害補助，由相關單位安排會勘。（羅亦晽攝）

花蓮瑞穗鄉是紅茶的故鄉，近日持續高溫酷熱，6月降雨量只有29毫米，已有約2至4成茶葉被曬到乾枯。農糧署東區分署表示，茶農如果茶園損失達2成以上，可至鄉公所申請旱害補助，由相關單位安排會勘。因茶葉乾枯可能擴大，農糧署東區分署預計明天上午前往勘災。

瑞穗舞鶴茶農高肇昫說，已20幾天沒下雨，目測至少2成以上的茶葉乾枯，受損茶樹枯掉就不再長，須等它重新發芽生長，恢復至少需要半年；若接下來有雨季，產量仍會減少。自己種的都是蜜香茶葉、大葉烏龍品種，須等到冬天才能再生產。

茶農吳美玉懊惱地說，這幾天因為天氣太熱，茶樹都乾枯，沒茶可採，估計有4成的有機茶葉受損。擔心未來再不下雨，天氣繼續炎熱下去，茶樹可能會死掉。雖然幾年前也曾遇過乾旱，但這一次好像比較嚴重。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，瑞穗地區約有100公頃的茶園，目前估計7成5的茶園發生茶樹乾枯的現象，若茶園有2成以上損失，可到瑞穗鄉公所申請旱害補助。

農糧署東區分署長陳昌岑表示，若天然災害影響農作情形，農民可先至鄉公所登記，縣府組勘災小組，會同農糧署東區分署、花蓮農改場等現地會勘，若受損面積達2成以上，會盡快請縣府行文，並公告救助辦法。

花蓮氣象站主任譚廉指出，去年6月雨量達到226.5毫米，今年6月僅29毫米，相差197.5毫米，雨量大幅減少；溫度則是比去年高2度，差異不大，濕度也差不多，推測造成茶葉乾枯主因在於降雨量。

至於旱災是否影響茶葉價錢，高肇昫說，茶葉的市場價錢主要依茶葉品質來分級，制訂價錢，目前影響不大。

(中時 )