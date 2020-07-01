2020台北藝穗節將於8月22日至9月6日登場，今舉辦亮相記者會，今年以「一起放閃」為主題，共有125組團隊參加，將在北市各大藝文空間、劇場帶來568場演出，各場次也將於7月3日在兩廳售票系統和北藝1號店開賣。今年台北藝穗節開幕將在8月15日在松山文創園區登場，將會舉行創意裝扮遊行，邀請兩屆藝穗節得主重登舞台。

台北藝穗節已邁向第13年，提供一個屬於另類的、非主流的、具體驗性的平台，以開放自主的理念，廣納演出團隊，將藝術從劇場空間釋放出來，在畫廊、公園、咖啡廳等生活場域，有各式各樣小型的表演或是裝置藝術行動．讓更多人知道藝術不僅只屬於菁英者，任何人都可以把自己最原初的創意和熱情盡興的表現出來。

台北表演藝術中心總監王孟超指出，今年剛好碰上疫情，很掙扎藝穗節怎麼辦，場地相當多元，分布在整個台北市，在疫情當下如何達到滿足演出要求，仍然秉持著藝術家有機會被看見，仍努力籌備，也很幸運台灣疫情控制的很好，這也是很難得的事情，唯讀台灣能舉辦三節兒藝節、藝術節和藝穗節。

今年演出場地以台北表演藝術中心、台北試演場所在的北區為核心，向外擴散，連結台北市東區周邊，首次使用的場地包括藝文空間樂悠悠之口、Onfoto studio、日治時期製菸工廠松山文創園區等地區，都成為表演團隊發揮創意的地方。

(中時 )