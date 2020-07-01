台灣大學、成功大學建築系學生與北門婚紗美地委外業者合作，利用木材、浮筒、帆布等材料，製作出無動力水上裝置藝術，讓鹽湖景觀區有了新風貌。（莊曜聰攝）

台灣大學、成功大學建築系學生與北門婚紗美地委外業者合作，利用木材、浮筒、帆布等材料，製作出無動力水上裝置藝術，讓鹽湖景觀區有了新風貌。（莊曜聰攝）

台南市北門婚紗美地水域環境添亮點，由雲嘉南濱海國家風景區管理處委外的鹽湖景觀區變得更熱鬧，在暑假即將開始前，委外業者與台灣大學、成功大學建築系學生合作，利用5天時間到當地駐點，繪製設計圖後，運用木材、浮筒、帆布等材料，製作出可動式的水上裝置藝術，相當特別。

北門婚紗美地旁的鹽湖區，原本是「回滷鹽埕」的鹽灘地，是利用洗鹽廠洗滌後排放的滷水生產新鹽，在當時是北門鹽場最特殊的鹽田，現在周邊填土闢建為綠地公園，水埕變成鹽湖，搭配景觀涼亭、環湖步道等設施成為遊憩景點。

鹽湖旁原本就有鯨魚塑像及七星造景，為了豐富鹽湖水域景觀，委外業者彝璋文創去年與4間大學合作，提供建築系學生創作的機會，設計的水面型裝置藝術既能美化環境，也能做為學生的期末作業，一舉數得，今年再度舉辦，因疫情影響僅有台大、成大建築系師生響應，但參與人數增加，規模與去年相同。

兩校師生共71人從端午連假開始就進駐北門，負責接待的鹽鄉餐廳老闆洪有志說，學生們創意十足，去年還從他店裡借了2台老舊腳踏車，改裝成類似天鵝船的船具，今年還有水上盪鞦韆、小帆船等特殊設計，花了5天時間總算完成，現在繫留在鹽湖邊，隨風飄盪，還可以讓遊客拍照打卡，相當有趣。

(中時 )