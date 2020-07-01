桃園市議員王浩宇因過去的發言和一些行為引起爭議，而被連署發起罷免。今(1)日王浩宇針對「罷王」發起人唐平榮發表質疑言論，而唐平榮則在臉書上寫出他和王浩宇認識的過程回應，並指出他並不記得王有提供過司法協助。

王浩宇今對唐平榮提出質疑，「整場罷免活動背後就是政治活動，有人想選議員，並沒有沒立場這件事，發起人的政治立場親近前藍委陳學聖，大家都知道」、「難道我有比陳學聖前立委不關心中壢嗎？」。並引來「罷王」粉專回擊，唐平榮也在臉書上發文回應。

唐平榮在臉書上表示，他第一次見到王浩宇，是在他夥伴的店裡。當時唐平榮正為了遭毆打成傷住院的父親四處奔走，並希望此事被社會大眾所知，就在這時《我是中壢人》臉書粉專團長主動私訊聯絡他。唐平榮看到了訊息和王浩宇在網路上的努力後認為，王是一位熱心地方事務的年輕人，於是透過臉書和他聯繫，而之後他家中的變故也引起媒體注意。

之後，唐平榮持續和《我是中壢人》粉專接觸，「王浩宇認為此事可以在中壢繼續讓更多人了解，所以後來一有跟我父親有關的新訊息我就會用私訊提供給他。」當王浩宇表態參選桃園市議員時，唐平榮覺得，王浩宇在他父親的事情中出力不少，而且如果有年輕人參政對於中壢的政治也能帶來新的氣象。但有一天王浩宇找到他，指出他父親的事情和王經營的粉專在平鎮有一定的支持度，希望他考慮搭檔在平鎮參選議員，但考慮到這是在利用父親的悲情，所以他回絕了。

這件事過後，唐、王兩人仍保持聯繫，唐平榮也會分享他父親的事情進入司法程序的一些情況進度，直到王浩與當選議員後，因公務繁忙，才逐漸減少聯繫。唐平榮還指出，對於王議員在粉專上說在他父親司法遇到困難時，提供相關協助一事，他不太清楚王議員提供了哪些司法上的幫助，可能是他忘記了，還請王議員提醒。

網友們也留言回應，「欣賞你的作風與態度」、「為了下一代，我們在做對的事情」、「感覺像是刻意賣人情來道德綁架，這種行為難以苟同」、「有恩必報，但公私分明，真男人」。

(中時電子報)