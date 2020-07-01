捎來步道溪谷環繞，參加「跟著寶寶漫步參山」線上APP集章抓寶任務，還可抽20萬好禮。（參山處提供／王文吉台中傳真）

希利克步道挑戰泰雅勇士之路。（參山處提供／王文吉台中傳真）

挑水古道探詢泉水的故事。（參山處提供／王文吉台中傳真）

藤坪步道綠意盎然。（參山處提供／王文吉台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區配合2020脊梁山脈旅遊年，並行銷獅頭山、梨山及八卦山風景區，即日起至11月底舉辦「跟著寶寶漫步參山」活動，藉由線上APP集章抓寶任務，推廣戶外步道健行活動，並鼓勵民眾於疫情趨緩之際，帶著全家走出戶外，也能欣賞參山之美。

參山處處長柯建興表示，參山轄內擁有許多輕鬆好走景色又優美的步道，甚至有秘境藏在其中，有這麼棒的步道一定要介紹給遊客！因此，本次活動與健行筆記合作，將轄內20條步道結合好玩又實用的APP任務。

遊客只要用手機下載「健行筆記」APP，開啟「跟著寶寶漫步參山」任務，即可查詢步道路線圖、基本資料及「參山寶寶」的位置。遊客依循步道路線圖健行，手機就能自動「抓寶」，完成指定任務後還能兌換獎品，並參加總價值20萬的好禮抽獎。

20條步道分布新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣與南投縣等5縣市，分別是六寮古道、藤坪步道、獅山古道、峨眉湖環湖步道、捎來步道、希利克步道、德芙蘭步道、隴頂古道、田中森林步道、挑水古道、登廟步道、茶香步道等。

參山處也加碼超值禮，除參山寶寶公仔造型餐具、梨山二日遊程、iPhone SE、BAW氣墊登山鞋、iNO小捶按摩槍、1000元星巴克隨行卡、200元超商禮券等多項高CP值獎品外，更有機會帶回最大獎輕電摺疊自行車！活動詳情請上「跟著寶寶漫步參山」活動網頁或參山國家風景區臉書粉絲頁查詢。

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