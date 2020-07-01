資誠（PwC）與社團法人國家生技醫療產業策進會今（1）日共同舉辦「數位健康發展關鍵趨勢論壇」。資誠指出，我國數位健康醫療業者多為中小企業且未能整合，業者應做策略聯盟、打造完整生態系，有效提升國際市場市占率。

根據資誠《數位健康大未來》報告調查，我國在健康、醫療、與照護等數位領域，已有台灣數位健康業者布局，惟尚無業者布建完整產業生態系，遲遲未能進軍國際。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，資誠關注影響全球的重大議題，人口老化、慢性病人口攀升及各國醫療支出財政負擔加重挑戰，而數位科技提供解方，將資源作更有效益的運用，並建構永續發展的健康社會。

資誠榮譽副所長曾惠瑾致詞時表示，數位健康兩大關鍵為數位及健康，觀察國際科技巨擘多由軟體和網路背景出發，並以卓越數位科技技術、創造平台戰略、掌握使用者習性、以及勇於設計創新商業模式，為醫療帶來了新氣象。

而資誠執業會計師周筱姿指出，台灣數位健康產業蓬勃發展，業者前仆後繼投入，並從傳統的硬體製造及軟體設計為主，逐漸走向以數據處理分析和系統整合為重，為產業界一大創舉。

(工商 )