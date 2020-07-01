中斷2年未辦升格慶典，嘉義市政府1日在嘉義製材所歡慶嘉義市升格省轄市38周年，市長黃敏惠說，感謝前人促成升格，預算從市公所時代的3億變成今年市府總預算146億，創造地方繁榮，未來將打造嘉義市成為台灣西部走廊新都心。

嘉義市長黃敏惠（第二排右七）、監察院長張博雅（右六）與地方各界同慶嘉義市升格卅八周年。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右三）、監察院長張博雅（右二）、嘉義市副市長陳淑慧（右）、前副議長羅錦義（左三）、行政院雲嘉南辦事處副執行長王開玹（二）、林鐵文資處長黃妙修（左）歡慶嘉義市升格卅八周年。（廖素慧攝）

黃敏惠說，嘉義市升格得來不易，當時很多議員、其父親故省議員黃永欽奔走爭取，故省政府主席林洋港支持而促成，當年市公所1年總預算3億，今年嘉義市總預算146億，升格創造嘉義市的繁榮，未來要打造嘉義市成為雲嘉南及台灣西部走廊的新都心。

黃敏惠說，市府要建造一個能與時代接軌、任何世代都宜居的城市，從區域再造、城市美學、產業創生、社會應援等4大策略，來實現「全齡共享、世代宜居」的願景。

黃敏惠再次疾呼中央兌現鐵路高架化地方零負擔的承諾，她說，過去總統承諾嘉義鐵路由地下化變成高架化就由中央全額負擔，目前嘉義市沒有負債，但配合鐵路高架化負擔38億多是隱藏負債。

黃敏惠說，嘉義人才輩出，有張博雅監察院長、前副總統蕭萬長、前行政院長張俊雄，都是嘉義人，從政不分顏色，「出色、正派」就是嘉義人要的。

張博雅說，最近有行政院有某個單位做學術研究，詢問嘉義縣市合併好嗎？她舉例說，台南縣市合併後，直轄市以後台南市，原本熱鬧的新營市變成新營區，連縣轄市都不是，發展完全被阻塞了，很慶幸嘉義市升格為省轄市。

現場展示在地特色產品，還有頂庄社區、白川町社區、福民社區及精忠社區等獲得去年衛生福利部金卓越社區成果展，黃敏惠更熱情揪大家來嘉義市吃喝玩樂、坐電動公車遊嘉義最時尚。

(中時 )