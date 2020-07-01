美國國慶日即將到來，川普總統3日將前往南達科塔州的知名地標「拉什莫爾山」國家紀念公園（Mount Rushmore），參加煙火施放慶祝活動，預料吸引7千5百名以上民眾共襄盛舉。儘管新冠肺炎疫情依舊嚴峻，但共和黨籍州長諾恩（Kristi Noem）表示，該州是疫情最輕微的區域之一，這場集會「不必遵循社交安全距離」，引發不少批評聲浪。

拉什莫爾山國家公園內有四座高18公尺的美國前總統頭像，包括華盛頓、傑佛遜、老羅斯福及林肯。

上周川普行程公布後，出現不小勸退聲浪，主要就是考量到大量民眾或川粉群集，恐怕衍生群聚風險。另外，原住民團體認為，四總統雕像被認為是白人至上主義的象徵，打算當天發起抗爭。

諾恩表示，屆時現場會發送口罩給「那些選擇要戴的人」，但是「我們不會規定保持社交安全距離。」該州「聚焦在個人責任，讓民眾自行判斷健康風險。」諾恩說，州政府官員已告知「心存憂慮的鄉親，可選擇留在家中。」

截至6月30日，南達科塔州有801人確診新冠肺炎。

(中時 )