中華籃協理事長謝典林原本親自拜會九太科技董事長沈會承，是想說服九太男籃重返9月舉行的共好盃行列，卻因近日新職業聯盟成立在即風聲太大，沈會承不禁說出重話，「共好盃是辦不起來了，假如SBL有1隊出走，那我就不玩了！」

向來相當關注SBL賽事的沈會承會說出如此重話，主因是看到上季現場觀眾比工作人員、球員加起來還少，代表SBL行銷確實沒做好，如今隨著新聯盟即將成立，他認為籃協應該擔任公正第三者角色，好好跟各隊協商避免分裂出現。

「現在不該思考共好盃，而是打完共好盃之後，可能出現分裂的結果，台灣不太可能有成立兩個籃球聯盟的空間，就跟當年中華職棒分裂情況一樣，」沈會承說，「我們跟兩支ABL球隊先天上就是不公平的，他們也沒登記在籃協名下。」

會讓沈會承如此在意兩聯盟之間的不對等，主因出在原本他們設定要選的今年選秀狀元李漢昇，先前一度考慮退出選秀加盟即將成立的新竹球隊，沈會承甚至大爆內幕與價碼，「這支所謂的新竹科技隊直接開給李漢昇月薪10萬的條件！」

「當我聽到跟了我們兩個多月練球的李漢昇要走，我就說那也開月薪10萬給他，他本來還說9萬就好，但我說10萬就是10萬，只有6萬怎麼留，」沈會承說，「其實不管哪個聯盟我都願意參加，但只要搞分裂，那我就不想玩了。」

沈會承透露，「黑人」陳建州與展逸國際老闆張憲銘周五將來公司拜會，「到時候我會以『兄弟』身分勸說，希望新聯盟不要搞破壞，畢竟以他們的資金，能撐多久很難說，新竹這隊還是臨時拼湊的，我更不想讓璞園只留二軍打SBL。」

「假如九太去年沒接手金酒，我想SBL早就垮了，面對現在亂象，籃協應該出面整合大家只有一個聯盟，看看用什麼機制讓富邦、夢想家願意過來SBL，」沈會承說，「九太仍屬營利公司，在分裂情況下，我們不太可能繼續支持籃球。」

(中時 )