儘管新冠病毒(Covid-19)疫情肆虐、經濟景氣下滑程度堪比大蕭條時期(Great Depression)，還是有晶片業者在這災難性的2020年第一季勉強取得了營收成長。

新冠病毒雖然為全球經濟帶來了混亂，卻也因為人們在家工作以及學生在家透過線上學習的需求，激勵了電腦與伺服器的銷售；而無論是在家工作或線上學習，都需要連結資料中心以及公有雲服務──根據曾經確診新冠肺炎、正在康復中的HPE (Hewlett-Packard Enterprise)執行長Antonio Neri觀察：「連結性變得像水和電一樣重要。」

根據市場研究機構Omdia的統計數據，整體半導體產業營收2020年第一季呈現些微下滑，然而全球前十大晶片供應商的營收總和仍取得了2%左右的成長；包括英特爾(Intel)、三星(Samsung)、美光(Micron)以及其他領導業者，在2020年第一季的營收總計為636億美元，較上一季增加了14億美元。

記憶體晶片業者是第一季營收成長最多的，表現傑出的還有高通(Qualcomm)以及大陸IC設計業者海思(HiSilicon)；海思是隸屬華為(Huawei)集團的晶片供應商，儘管美國極力阻止該公司取得美國的先進製造設備與EDA工具，其第一季營收仍成長了40.3%，坐上全球第八大晶片設計業者的名次。Omdia指出，海思「正在建立足夠的庫存以抵禦美國新貿易禁令帶來的衝擊，該禁令預計9月份生效。」

在此同時，高通第一季營收取得5G無線部署動力，出現14.6%的健康成長。Omdia半導體製造資深分析師Ron Ellwanger表示：「高通正受惠於大陸政府透過強調5G部署來啟動經濟的策略，包括利用大陸政府補貼的5G手機市場，以及在全大陸加速部署5G基礎建設的舉措。」

其他在疫情之中讓全球晶片領域持續成長的動力，還有隨著遠端工作的員工重新配置營運模式，而不斷增加的企業對電腦與資料中心伺服器容量需求。這種轉型帶動了雲端服務需求的暴增，嘉惠了提供記憶體內處理平台以支援像是資料分析等任務的晶片業者。

確實，應用於資料中心固態硬碟的NAND快閃記憶體需求逐季成長；Omdia表示，第一季NAND快閃記憶體銷售額較前一季增加了6.9%，「是當季所有半導體元件類別中成長幅度最高的。」結論是，因為疫情而在家工作、上學的消費者，越來越仰賴半導體產業度過這段非常時期。

(中時電子報)