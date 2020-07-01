「破處」吳肇軒的第一次的車震給了大文，分享彼此瘋狂的經驗。（吳松翰攝）

電影《破處》演員楊懿軒、大文與「小梁朝偉」的香港演員吳肇軒1日接受視訊訪問，大文與吳肇軒在片中演出激烈車震戲，讓人看得臉紅心跳，2人在現實生活中雖沒嘗試在車上性愛，但相較於大文，經驗豐富的吳肇軒則笑說：「我那時就先問她『有很會做這個嗎？』她就說沒有，就叫她要不要回家自己弄一弄，我就像她的性愛啟蒙老師一樣！」吳肇軒還調皮對大文說：「我第一次在車上就給妳了！加上不同角度和NG，大概做了3次。」

大文在片中愛慕吳肇軒，她坦言拍片過程的確像在談一場戀愛，尤其2人拍攝從水上摩托車跌入海中的戲，「他把我救出來時，感覺瞬間被電心動。」她形容這個感覺像是「吊橋效應」，一個人處於危險情況下，容易與對方產生好感，吳肇軒隨即妙回「那我在妳開車不看路的時候，就有吊橋效應」，笑翻全場。

楊懿軒、大文和遠在香港的吳肇軒視訊受訪，3人搞怪合影。（吳松翰攝）

大文與吳肇軒在片中有一場親密車震戲。（双喜提供）

問起是否有機會假戲真做，大文笑稱：「大概下戲後2個禮拜還有點餘韻，但他真的很屁孩，到後來就真的醒了！」被拱的吳肇軒則狂言：「如果大文45歲還沒嫁就真的娶她！」2人革命情誼深，大文更爆料自己拍片時在花蓮的提款只剩120元，「結果被吳肇軒看到，至此後吃什麼都算我一份，那段時間根本是養育我的人！」吳肇軒則笑說，「大文滿膽小的，很可愛，她是我們的小寶貝，我是她的Sugar Daddy。」他透露自己喜歡白白淨淨又甜美的女生，有張娃娃臉的楊丞琳是他最愛的台灣女星。

和吳肇軒在片中是死黨的楊懿軒，兩人戲外也成為好友，他們為了詮釋百無聊賴、對性事十分好奇的高中男生，除了實際跑在學校上課，也到夜市、KTV玩耍吃火鍋，吳肇軒更曾提議要與楊互相打手槍，瘋狂行徑與電影角色如出一轍，讓楊懿軒苦笑不已。該片3日全台上映。（台北—香港連線）

吳肇軒在台拍戲1個月，和大文、曾珮瑜、楊懿軒感情好。（双喜提供）

楊懿軒、吳肇軒、曾珮瑜、大文展開瘋狂《破處》之旅。（双喜提供）

(中時 )