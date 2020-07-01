竹山鎮公所號召鎮民打造美麗家園，7月1日起舉辦「花園城市綠美化創意競賽」，各里前10名可獲得1000元的禮券，參加全鎮競賽獲獎，可獲得最高獎金1萬元等值禮券，鎮公所也將依草花培育狀況，提供花卉協助美化。

竹山鎮公所今年4月起，首創將培育的花卉，分送給民眾美化家園；而為落實花園城市概念，從7月開始到年底，進行綠美化創意競賽，分為個人家戶組及公司行號組。

個人家戶組競賽第1階段，從7月1日到8月31日止，各里評選出10名個人家戶，優等前3名頒發獎狀及2000元禮券，甲等頒發獎狀及1000元禮券；各里前3名參加第2階段的全鎮環境綠美化創意比賽，個人家戶組前10名頒發匾額及1萬元禮券，且將成為鎮內10處花仙子、綠精靈的打卡熱點。

具有營業性質，且有庭園造景、花園的民宿、餐廳、咖啡館等，可參加公司行號組，報名時間從9月1日至9月30日止，前5名頒發匾額及5000元禮券。

竹山鎮長陳東睦表示，竹山變美了，公共區域處處可見美麗花朵，因此，希望透過比賽分享創意，讓大家以後想到花園城市，就會聯想到竹山。

(中時 )